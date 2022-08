Kristoff fronter norske syklister til EM

– Vi bygger laget rundt Alexander som får full oppbakking til en spurt. Alexander har som mål å få ikle seg europamestertrøya, som han også klarte i 2017», sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund i en pressemelding.

Denne uken ble det klart at Kristoff skal sykle for Uno-X neste sesong. Nå blir EM en forsmak på et framtidig samarbeid.

I kvinneklassen er det Susanne Andersen som blir Norges sterkeste kort i fellesstarten. Ingen norske ryttere skal kjøre tempo under EM.

---

Menn:

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Rasmus Fossum Tiller (Uno-X), Anders Skaarseth (Uno-X), Syver Wærstad (Uno-X).

Mennenes ritt går 14. august.

Kvinner:

Susanne Andersen (Uno-X), Ingvild Gåskjenn (Hitec Products), Stine Borgli (FDJ-Suez-Futuroscope), Malin Eriksen (Keukens Redant).

Kvinnenes ritt går 21. august.

Terreng:

Ingrid Sofie Bøe Jacobsen (Halden), Emil Hasund Eid (Kloppa), Mats Tubaas Glende (Soon), Erik Hægstad (Lillehammer), Knut Røhme (Romeriksåsen).

Mennenes ritt går 19. august, mens kvinnenes ritt går 20. august.

---