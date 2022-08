Drømmeutgangspunkt for Glimt etter festkveld på Aspmyra – Salvesen med debutscoring

Scoringer av Hugo Vetlesen, Amahl Pellegrino, debutant Lars-Jørgen Salvesen, Marius Høibråten og Runar Espejord sikret Bodø/Glimt et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret i Litauen neste tirsdag.

Etter en nervøs åpning på Aspmyra, der bortelaget hadde et hodestøt i tverrliggeren, slo Kjetil Knutsens lag på sjarmen foran et feststemt hjemmepublikum. Like før halvtimen var spilt ropte hele Aspmyra på straffespark da Amahl Pellegrino ble revet ned i sekstenmeteren.

Kampleder Istvan Vad tok seg en tur ut til VAR-skjermen før han resolutt pekte på straffemerket. Fra elleve meter var Hugo Vetlesen iskald og sørget for ledelse til vertene. Minutter senere lå Glimts neste scoring i mål etter en sikker avslutning fra Pellegrino.

Etter pause la Lars-Jørgen Salvesen på til 3-0 med en praktavslutning, før Marius Høibråten stanget inn 4-0 minutter senere. På overtid lå hjemmelagets femte i mål etter en flott avslutning fra Runar Espejord.

Returoppgjøret i den 3. kvalifiseringsrunden spilles i den litauiske hovedstaden Vilnius førstkommende tirsdag. Før det skal Kjetil Knutsens mannskap ta imot Odd i Eliteserien lørdag.

Skulle Glimt ta seg videre, venter enten Ludogorets (Bulgaria) eller Dinamo Zagreb (Kroatia) i avgjørende kamper om plass i mesterligaens gruppespill. Kroatene sikret seg et godt utgangspunkt ved å vinne den første kampen 2-1 på bortebane tirsdag kveld.