Woods takket nei til ellevilt milliardbeløp fra LIV-touren

Woods har hele tiden vært klar på at han fortrekker PGA-touren framfor den saudifinansierte touren LIV. Under British Open nylig sa han at de som tok overgang til LIV hadde «vendt ryggen til PGA-touren».

Mandag kveld kom det fram at han har takket nei til et svært lukrativt tilbud fra LIV-touren. Turneringsdirektør Norman avslørte i et intervju med Fox News at Woods takket nei til et beløp som han omtalte som «rundt 700-800 millioner dollar».

700 millioner dollar er 6,7 milliarder kroner. Norman sier imidlertid at tilbudet ble forelagt Woods før han ble direktør, og det er ikke kjent akkurat når den amerikanske stjernen takket nei.

– Tiger er en viktig person i golfmiljøet og man må se på de beste av de beste. De hadde tilbudt Woods en kontrakt før jeg ble direktør, og tallet var rundt 700-800 millioner dollar, sa Norman.

Flere milliardbeløp

Ifølge nyhetsbyrået AP fikk Phil Mickelson 1,9 milliarder kroner for å slutte seg til LIV-touren, mens tidligere verdensener Dustin Johnson mottok rundt 1,5 milliarder. Johnson (nummer 18) er den eneste på touren som er innenfor topp 20 på verdensrankingen.

LIV-touren har stadig ikke hjemmel til å dele ut rankingpoeng. De har imidlertid sendt inn en søknad som kan gi muligheter for det i fremtiden.

Den siste tiden har flere store stjerner meldt overgang til touren. Svenske Henrik Stenson ble fratatt kapteinsrollen på neste års europeiske Ryder Cup-lag som følge av overgangen. Søndag vant han i sin LIV-debut og ble 42 millioner kroner rikere.

Hovland avslo tilbud

Australske Cameron Smith er en av dem som har blitt koblet til LIV-touren. Etter å ha tatt sin første majortittel i British Open, svarte han skarpt da han ble spurt om det.

– Jeg vant akkurat British Open, og du spør meg om det? Jeg synes ikke det er særlig bra, sa verdenstoeren, ifølge Daily Mail.

Tidligere i måneden ble det norske golfesset Viktor Hovland pepret med spørsmål om LIV-touren etter en veldedighetsturnering i Vear i Vestfold. 24-åringen bekreftet på spørsmål fra NTB at han avslo et tilbud fra LIV Golf i fjor.

