Ti norske båter til EM i roing i München

Det opplyser Norges Roforbund i en pressemelding.

Forberedelsene til EM blir gjort gjennom et høydeopphold som tar for seg best mulig forberedelser inn mot hovedmålet som er VM i september.

Høydeoppholdet foregår for roerne for første gang i Norge. Landslaget bor og gjør barmarkstreningen på Juvasshytta på 1850 meter over havet. Roingen foregår på det seks kilometer lange Høydalsvatnet i Lom.

Borch er med i singlesculler. Tidligere i sommer bekreftet Horten-mannen at han fortsetter karrieren i singlesculler og satser mot Paris-OL i 2024. Der gjør han et siste forsøk på å olympisk mester.

---

Troppen:

Para singlesculler: Birgit Skarstein, Christiania.

Dame singlesculler: Siri Eva Kristiansen, Drammen.

Dame dobbeltsculler: Thea Helseth og Jenny Marie Rørvik, Aalesund.

Dame lettvekt dobbeltsculler: Oda Madland Aagesen, Kristiansand og Maia Emilie Lund, Bergen.

Herre singlesculler: Kjetil Borch, Horten.

Herre lettvekt singlesculler: Oskar Sødal, Kristiansand.

Herre dobbeltsculler: Martin Helseth, Aalesund og Erling Holst Øyasæter, Os.

Herre dobbeltfirer: Jonas Slettemark Juel, Norske Studenter, Erik Andre Solbakken, Moss, Jan Oscar Stabe Helvig, Norske Studenter, Kristoffer Gjesland Brun, Bergen.

Herre firer: Ole Amund Storlien, Norske Studenter, Petter Myhre Tufte, Norske Studenter, Andreas Eriksen, Bærum, Mathias Føyner Wie, Bergen.

---