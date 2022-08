Stenson vant i LIV-debuten – ble 42 millioner kroner rikere

Stenson kunne til slutt juble for seier med tre runder på elleve slag under par. Det var to mindre enn amerikanske Matthew Wolff og tidligere verdensener Dustin Johnson som jaktet nærmest.

Det ga 38,6 millioner kroner inn på konto. I tillegg kom Stensons lag «Majesticks» på annenplass i lagturneringen, noe som gir svensken ytterligere 3,6 millioner.

– Det har vært en bra første uke, sa Stenson etter seieren.

LIV-touren hadde allerede vært gjennom to turneringer før Stenson sluttet seg til den. Han mistet nylig kapteinsrollen på neste års europeiske Ryder Cup-lag for valget. Etter triumfen sendte Stenson et stikk i den retningen.

– Jeg antar at vi kan være enige om at jeg spilte som en kaptein. Det har vært ti tøffe dager og jeg er ekstremt stolt over at jeg greide å fokusere som jeg gjorde, sa svensken.

