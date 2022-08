Kristoff klar for Uno-X: – En tillitserklæring

Laget opplyser om signeringen på sin Twitter-konto mandag.

«En av de beste norske syklistene gjennom tidene kommer hjem. En virkelig profesjonell rollemodell», skriver Uno-X.

Kristoff skal sykle for Intermarché ut sesongen før han kler seg i den gule Uno-X-drakten neste sesong. Til TV 2 sier Kristoff at han gleder seg til å bli en del av laget.

– Det var nå eller aldri om jeg skulle være med på dette prosjektet med et norsk lag i løpet av karrieren. Det var nå jeg hadde sjansen, sier Kristoff til kanalen.

Lang kontrakt

Kristoff har signert en treårskontrakt, og sier at det var noe av grunnen til at valget falt på Uno-X.

– Det er den lengste kontrakten jeg noensinne har signert, faktisk. Det var også noe av grunnen til at jeg valgte Uno-X fremfor Intermarché. Intermarché ville ikke strekke seg så langt, sier Kristoff og legger til:

– Det viser at Uno-X har troen på meg. Det er en tillitserklæring at de vil gi en gammel mann en kontrakt på tre år!

– Kommer for å vinne

Sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, sier at det er en viktig overgang for det norske laget. Håpet er at Kristoff skal bidra til at laget tar ytterligere steg på rankingen og kommer med på flere verdenstourritt.

– Han kommer ikke til Uno-X for å drive på med en lukrativ pensjonsavtale. Han kommer til Uno-X for å sørge for at dette laget flytter seg opp på World Touren og i Grand Tourene, og han kommer for å vinne sykkelritt, sier han til TV 2.

Det har tidligere blitt meldt om at Kristoff var enig med Uno-X, men en bekreftelse har latt vente på seg til nå.

(©NTB)