Fabregas signerte for Serie B-klubben Como

Como-sjef Dennis Wise bekrefter overfor engelske The Mirror at Fabregas har signert kontrakten. Han opplyser også at spanjolen har investert i klubben.

– Han har kjøpt aksjer i klubben og eier dermed en del av klubben, sier Wise ifølge The Mirror.

Fabregas har signert en toårskontrakt med italienerne.

– Jeg ønsker å bringe Como tilbake til der klubben fortjener å være, i Serie A, sa spanjolen på en pressekonferanse mandag.

– Jeg jaktet ikke på penger. Jeg var heller på utkikk etter et prosjekt som jeg ble entusiastisk over, fortsatte han.

Dermed fortsetter 34-åringen den innholdsrike fotballkarrieren sin. Han har tidligere spilt i Arsenal, Barcelona, Chelsea og Monaco.

Spanjolen vant EM i 2008 og 2012, samt VM i 2010.

