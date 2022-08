Astana opphever stjernerytters suspensjon

López ble suspendert av laget 22. juli, etter at flere medier skrev at han ble stoppet av politiet på en spansk lufthavn og undersøkt etter en reise til Colombia.

Reaksjonen kom etter at det spanske nettstedet Circlo21 meldte at López var under politietterforskning for mulige forbindelser til den omstridte legen Marcos Maynar, som for tiden granskes for narkotikasmugling og hvitvasking av penger.

I etterkant kom det fram at det var en rutinesjekk.

– Basert på opplysningene vi har fått, at verken spanske myndigheter og Det internasjonale sykkelforbundet ikke har avdekket noe ulovlig, skriver laget på sine nettsider.

De opplyser at de vil følge situasjonen nøye og ikke drøye med å treffe beslutninger i saken om flere opplysninger skulle dukker opp.

Laget skriver videre at López fremover skal sykle Vuelta a Burgos før han begir seg ut på Vuelta a España.

López står med en etappeseier i Tour de France og tre i Vueltaen. Han har vært på pallen sammenlagt både i Giro d' Italia og Vueltaen og har en sjetteplass som best i Tour de France.

[ Astana utestengte stjernerytter – avviser kobling til narkotikasmugling ]