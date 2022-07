Warholm bekrefter: Dropper Diamond League før EM

Avisen får det opplyst av Warholms manager, moren Kristine Haddal, som også sier at hekkefantomet ikke skal delta i konkurranser før EM i München. Mesterskapet avholdes 15.–21. august.

Under VM i Eugene i Oregon endte den norske verdensrekordholderen på 7.-plass med 48,42, to og et halvt sekund svakere enn rekorden på 45,94 fra Tokyo-OL for ett år siden. Nordmannen kom til VM med et dårlig utgangspunkt etter å ha fått en lårskade i juni.

Warholm har tidligere sagt til TV 2 at han kommer til å nedprioritere Diamond League.

[ Warholm vil satse alt mot EM og nedprioritere Diamond League ]