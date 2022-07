Norsk tenåring fikk spilletid da Ronaldo gjorde United-comeback i siste test

Portugiseren hadde før søndagens oppgjør på Old Trafford ikke spilt for United siden 7. mai. Lagets fem første kamper under Erik ten Hag gikk uten Ronaldo i troppen. Lørdag ble 0-1-tap mot Atlético Madrid på Ullevaal.

Portugiseren var tydelig spillesugen etter fraværet. Etter 12 minutter fikk spissen en kjempesjanse, men skuddet fra spiss vinkel gikk over mål. Christian Eriksen fikk en halv omgang i Oslo, men fikk prøve seg fra start mot Rayo Vallecano. Etter halvtimen var dansken nær scoring, men avslutningen gikk like utenfor.

Mens stjernene sløste med sjansene, var Amad Diallo kontant foran buret. Ivorianeren trengte kun tre minutter på banen for å sende United i føringen etter pause. Ti minutter senere utlignet derimot Alvaro Garcia for gjestene fra Madrid. United jaktet seiersmålet, men uten hell.

Nykommeren Lisandro Martínez fikk 60 minutter som stoppermakker med Raphaël Varane før han ble byttet ut. Kampen ga også 17 år gamle Isak Hansen-Aarøen debuten på førstelaget til United. Nordmannen ble byttet inn drøye fem minutter før slutt.

Norske Isak Hansen-Aarøen fikk komme inn i sluttminuttene mot Rayo Vallecano, i Manchester Uniteds siste treningskamp før sesongstart. (ED SYKES/Reuters)

Manchester United starter den nye Premier League-sesongen hjemme mot Brighton førstkommende lørdag.

[ Eriksen fikk United-debuten på Ullevaal – senket av Atlético ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen