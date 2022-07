England ble europamester for første gang – slo Tyskland 2-1

Chloe Kelly fra Manchester City scoret vinnermålet i 2. ekstraomgang. Innbytteren brukte muskler i målgården etter at Lauren Hemps hjørnespark i det 111. minutt ble kjempet videre av Lucy Bronze. Kelly traff ikke i første forsøk, men fikk ballen tilbake og pirket den i mål fra kort hold.

Deretter pådro hun seg gult kort for å dra av seg drakten og feire i sports-BH. Kelly hadde før hjørnesparket manet publikum til å lage mer lyd. Etterpå trengte hun ikke det.

56 år og en dag etter at Alf Ramseys lag vant VM for menn med 4-2 over Vest-Tyskland, fikk Englands fotballforbund sin neste seniortittel samme sted og mot samme nasjon. Sarina Wiegman ledet laget for 20. gang og tok den 18. seieren mot to uavgjorte. Nå er også hun og hennes spillere udødelige i engelsk fotballhistorie.

Det har vært mange skuffelser siden 1966, et betydelig antall av dem mot tysk motstand, men søndag var det slutt på «56 years of hurt». 87.192, ny rekord for en EM-finale uansett kjønn, kunne synge både «Football's Coming Home» og «Sweet Caroline».

Superinnbytter

Lenge så Manchester United-spillere ut til å ha sikret den etterlengtede tittelen. Mary Earps storspilte i målet, mens Ella Toone kom inn og scoret 1-0-målet på vakkert vis i det 62. minutt.

Toone har i likhet med en tredje United-spiller, Alessia Russo, markert seg som en superinnbytter i Ole Gunnar Solskjær-klasse under EM. Russo scoret fire mål som innbytter, mens Toone kom inn og utlignet mot Spania i kvartfinalen. Søndag hadde hun vært på banen seks minutter da hun startet perfekt på en dyp bakromspasning fra Keira Walsh og feide ballen i mål.

Det var langt å løpe, og Kathrin-Julia Hendrich tok henne nesten igjen. Dessuten spratt ballen da Toone skulle skyte, men det hjalp henne bare å flukte den over keeper Merle Frohms og inn i krysset.

Tyskerne lot seg ikke knekke av baklengsmålet, og fire minutter senere holdt de på å utligne. Earps fikk noen fingre på en rakett fra Magull og bidro til at ballen spratt i krysset og ut. Schüller skjøt for dårlig på returen.

I det 79. minutt kom utligningen på vakkert vis, regissert av to innbyttere. Sydney Lohman raidet og dro på seg flere motspillere før hun spilte ut til Tabea Wassmuth på høyresiden. Hennes presise innlegg ble kontant satt inn av Lina Magull ved nærmeste stolpe.

Sjokk før avspark

Tyskland fikk en råtten oppkjøring til kampen da lagkaptein og toppscorer Alexandra Popp rett før kampstart måtte kaste inn håndkleet med en muskelskade hun pådro seg under oppvarming.

England hadde flest muligheter i den første omgangen, to av dem ved spissen Ellen White som fortsatt mangler ett mål på å tangere Wayne Rooneys rekord som mestscorende engelske landslagsspiller uansett kjønn. Hun nikket på keeper i det 3. minutt og skjøt rett over fra god posisjon i det 38.

Innimellom hadde Tyskland den klart største sjansen. I det 25. minutt tok Magull hjørnespark fra venstre. Sara Däbritz stusset ballen mot lengste hjørne, men Earps svarte med en fantastisk refleksredning. Deretter danset ballen i målgården der tyske Marina Hegering forsøkte å få den inn, men Earps og kaptein Leah Williamson holdt den ute.

Etter pause startet tyskerne klart best og skapte tre gode sjanser før England scoret. Men det var vertene som skulle få juble og feire på Wembley.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen