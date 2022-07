Berisha-tap i debuten – tabelltoppen glapp for Høgmo i målfest

Toppscorer Alexander Jeremejeff scoret tre ganger for Høgmos lag Häcken i en vill målfest som lenge så ut til å ende med 4-3-seier borte mot Elfsborg. Det ville i så fall sendt laget til toppen av tabellen poenget foran Djurgården, men Jacob Ondrejka utlignet til 4-4 to minutter før full tid.

Dermed er Häcken i stedet poenget bak Djurgården.

Tomas Totland og Even Hovland spilte hele kampen for Häcken, mens Lars Olden Larsen fikk et innhopp. Oscar Aga kom inn for Elfsborg i de dramatiske sluttminuttene.

Berisha ble byttet inn til sin Hammarby-debut etter overgangen fra Viking. Det skjedde i det 69. minutt på stillingen 0-0. Like etter scoret Marcus Antonsson for gjestene.

Hammarby så ut til å berges av Nahir Besaras utligning på straffespark rett før full tid, men i tredje overtidsminutt ble Antonsson matchvinner for gjestene.

Hammarby er på fjerdeplass tre poeng bak byrival Djurgården.

