Ten Hag bekrefter: Ronaldo med i troppen søndag

– Ronaldo er en del av troppen i morgen, men i likhet med alle andre trenger han flere minutter i beina. Han er ikke i form ennå, sa United-sjefen til Viaplay etter 0-1-tapet på Ullevaal lørdag.

Cristiano Ronaldo hintet fredag på Instagram om at han tar del i Manchester Uniteds søndagskamp mot spanske Rayo Vallecano. Det bekrefter nå ten Hag.

Ronaldo har gjennom sommeren stått over Manchester Uniteds sesongoppkjøring. De siste ukene er det bredt blitt rapportert at portugiseren vil bort fordi klubben står uten Champions League-spill til høsten.

Utad har United stått fast ved at et salg er uaktuelt. Mye tyder også på at 37 år gamle Ronaldo kan slite med å finne en mesterligaklubb som har råd til å hente ham.

