Evenepoel vant klassiker i ensom majestet

Den belgiske Quick-Step-rytteren la konkurrentene bak seg 45 kilometer før mål. Han vant rittet på lignende vis i 2019. 22-åringen ga en styrkebeskjed foran Vuelta a España, hans store mål i siste del av sesongen.

– Dette er ett av yndlingsrittene mine, sa han etter å ha inntatt seierspallen ikledd baskerlue.

– Lagkameratene mine gjorde en stor jobb for meg, og takket være dem hadde jeg friske bein å angripe med på den nest siste stigningen.

Mange av rytterne som kom rett fra Tour de France viste tegn til å være slitne og fikk trøbbel med å henge på i bakkene. Evenepoel hadde på sin side ikke konkurrert siden det belgiske tempomesterskapet i juni.

Pavel Sivakov (Ineos) ble nummer to, 1.58 minutt bak vinneren. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) på tredjeplass var hektet av med vel to og et halvt minutt.

Carl Fredrik Hagen (Israel-Premier) tråkket inn til 22.-plass. Han satt i en større gruppe som kom inn 4.09 etter vinneren og spurtet om 7.-plassen i rittet.

