Eriksen fikk United-debuten på Ullevaal – senket av Atlético

Felix ble matchvinnerscoring kom få minutter før slutt. 22-åringen dro seg innover fra venstre i banen og satte ballen tilbake i hjørnet bak David de Gea.

Én enorm mulighet for Anthony Martial utgjorde store deler av beholdningen på gressteppet i Oslo i første omgang. Etter pause fikk Harry Maguire en kjempemulighet på et hjørnespark, men engelskmannen fikk ikke headet ballen på mål.

På overtid fikk Fred sitt andre gule kort for grisete spill og ble utvist.

Dermed endte det 1-0 til Atlético i det som var Erik ten Hag og Manchester Uniteds nest siste testkamp før Premier League-starten. Søndag venter spanske Rayo Vallecano på Old Trafford.

Med drøye 20 minutter igjen av kampen fikk Christian Eriksen sin uoffisielle United-debut. Playmakeren markerte seg nærmest umiddelbart med et godt innlegg, men ingen rødkledde fikk ekspedert ballen i nettet.

Cristiano Ronaldo og Raphaël Varane var de to viktigste fraværene da United-laget satte seg på flyet i retning Norge fredag ettermiddag. En småsyk Jadon Sancho var heller ikke involvert i lørdagens testkamp.

Man trenger ikke å gå lenger tilbake enn til mars for å finne sist gang de to lagene møttes. Da vant Atlético Madrid 1-0 på Old Trafford og sendte med det daværende manager Ralf Rangnick og Manchester United ut av mesterligaens åttedelsfinale.

