Barcelona solgte Cruyff-bilde for å nedbetale gjeld

Summen tilsvarer om lag 6,7 millioner kroner. Navnet på kjøperen er ikke kjent.

Bildet viser Cruyffs minneverdige mål mot Atlético Madrid fra 1973, da nederlenderen svevde gjennom luften og scoret med et utstrakt bein. På bildet ser det ut til at Barcelona-legenden er dyppet i gull.

Bildet er en såkalt NTF. Enkelt forklart er det et sertifikat man kan feste til et digitalt objekt. Dette beviser at kjøperen eier det, og at det er helt unikt.

Pengene fra fredagens auksjon i New York kommer godt med. Barcelona har det stritt med å hente inn nok midler til å betale ned en klubbgjeld på 10 milliarder kroner.

Fra før har katalanerne solgt navnerettighetene for Camp Nou til Spotify og 25 prosent av TV-rettighetene til ligaen de neste 25 årene som botemiddel for de økonomiske problemene.

