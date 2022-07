Annemiek van Vleuten dominerte i fjellene – syklet inn til gul trøye før den avgjørende etappen

Nederlenderen var sterkest på fjelletappen og syklet alene i mål etter 128 kilometer fra Sélestat til Le Markstein Fellering. Hun lå i et solobrudd i den siste halvdelen av etappen og vant med nesten tre og et halvt minutt.

– Det er helt fantastisk å vinne og å komme til mål alene, sa hun i et intervju med arrangøren etter målgang.

Triumfen førte til at Movistar-rytteren tok over den gule trøya fra landskvinnen Marianne Vos (Jumbo-Visma). Sistnevnte ledet med ett minutt og 28 sekunder til van Vleuten før lørdagens etappe, men ble hektet helt av og falt til 21.-plass i sammendraget.

– Jeg måtte prøve å sykle inn tiden jeg lå bak. Jeg har en offensiv måte å sykle på og ønsker å angripe før slutten, sa van Vleuten.

Demi Vollering (Worx) syklet inn til 2.-plass tre minutter og 26 sekunder bak, mens danske Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) ble nummer tre. Vollering er toer også i sammendraget, 3.14 minutt bak lederen.

Den norske Uno-X-rytteren Mie Bjørndal Ottestad ble nummer 21 lørdag og klatret til 17.-plass i sammendraget.

Anne Dorthe Ysland slet seg inn 38.02 minutter bak etappevinneren og var med 110.-plass den nest siste som greide tidsgrensen. Seks andre kom litt for sent til mål.

Dro ifra

I løpet av de 128 kilometerne skulle rytterne gjennom tre førstekategoriserte stigninger, og van Vleuten fikk følge av Vollering opp det første fjellet. Den nederlandske duoen lå i brudd oppover den andre stigningen også, men mot toppen rykket van Vleuten fra.

Vollering klarte ikke å henge med, og det dannet seg en luke på drøyt minuttet etter noen få kilometer. Dermed syklet Vollering de siste seks milene alene og tråkket i mål over tre minutter etter seierskvinnen.

– Jeg forventet at hun ville støte på et eller annet tidspunkt, men jeg hadde håpet at hun holdt seg i brudd med meg litt lenger enn hun gjorde. Da hun rykket, forsto jeg at det kom til å bli en hard etappe, sa Vollering.

Stor ledelse

Kvinnetouren avsluttes søndag med den åttende og siste etappen. Da skal syklistene ut i nok en fjelletappe da kraftanstrengelsen La Planche des Belles Filles venter.

Den polske rytteren Katarzyna Niewiadoma syklet inn til 5.-plass på etappen og ligger på 3.-plass i sammendraget med 4 minutter og 33 sekunder opp til van Vleuten. Den store ledelsen skal bli vanskelig å ta igjen, ifølge polakken.

– Jeg tror Anniemiek allerede har seieren i boks, sa Niewiadoma i et intervju vist på TV 2.

– Hun beviste i dag at hun er dronningen av Touren, fortsatte hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!