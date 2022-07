Rettssaken til Kyrgios utsatt med tre uker

Det skriver engelske Daily Mail.

Kyrgios skal angivelig ha overfalt sin tidligere kjæreste i fjor.

Det var forventet at han skulle møte i retten i Australia 2. august, men fredag opplyste domstolen at avhøringen har blitt utsatt tre uker og er satt til 23. august istedenfor.

Kyrgios er ikke pålagt å delta i rettsmøtet, hvis han er juridisk representert. Dermed vil han etter all sannsynlighet kunne delta under US Open som starter 29. august.

Australieren tok seg til Wimbledon-finalen, hvor han tapte mot Novak Djokovic.

