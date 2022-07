Vingegaard tjente over fem millioner kroner på Tour de France-suksessen

Vingegaards Tour-triumf belønnes med 3,7 millioner danske kroner, opplyser det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Det tilsvarer 4.964.844 norske kroner etter dagens kurs.

Tour de France delte ut 23 millioner kroner i pengepremier, hvor rett under en firedel gikk til vinneren.

For hver dag Vingegaard har båret den gule ledertrøyen (elleve dager) har han også innkassert 5000 kroner i bonus.

Den danske Tour-vinneren får også rundt 250.000 kroner for å vinne klatretrøyen, pluss 3000 kroner for hver dag (fire dager) han har båret den.

I tillegg blir dansken premiert med nesten 220.000 kroner for de to etappeseirene han vant under årets Tour de France.

Totalt premieres Vingegaard med eventyrlige 5.502.103 norske kroner. Det er tradisjon i Tour de France at pengepremiene deles med resten av laget.

[ Vingegaard-hyllesten fortsetter – får flyeskorte på vei hjem til Danmark ]