Bodø/Glimt videre i mesterligaen etter herjing med nordirske Linfield

Bodø/Glimt tok seg videre til den 3. runden av mesterligakvalifiseringen etter at de slo nordirske Linfield 8-1 sammenlagt over to kamper.

Etter den første kampen hadde Linfield et lite overtak på Bodø/Glimt etter 1-0-seieren i Nord-Irland. På Aspmyra ble det derimot en skikkelig smell for nordirene.

Bodø/Glimt tar seg dermed til 3. kvalifiseringsrunde i mesterligaen og møter vinneren av oppgjøret mellom Malmö eller litauiske Zalgiris.

Rødt kort og straffe

Hugo Vetlesen ga Bodø/Glimt-supporterne noe å juble for allerede etter seks minutter. Kantspiller Joel Mvuka danset seg innover i feltet og spilte videre til Vetlesen som skøyt ballen i nettmaskene.

Etter 20 minutter ble Linfield redusert til ti mann da Kirk Millar ble utvist. Avslutningen fra Vetlesen ble stoppet med hånden til nordiren og dermed pekte dommeren på straffemerket.

– Den er soleklar. Jeg scorer hvis han ikke tar den med hånden. Den er klart i hånden hans, sier Hugo Vetlesen til Avisa Nordland i et intervju i pausen.

Victor Boniface fulgte opp med å banke ballen i mål fra krittmerket. Kort tid etterpå tegnet både Amahl Pellegrino og Ulrik Saltnes seg på scoringslisten og sørget for 4-0-ledelse til pause.

Presenterte spillerkjøp

Og mens lagene tok seg et kvarters hvile ble Lars-Jørgen Salvesen presentert som ny Bodø/Glimt-spiller på Aspmyra. Angrepsspilleren kommer på en 3, 5 årskontrakt og vil være spilleklar fra 1. august.

Etter pausen ble Salvesens spisskonkurrent Runar Espejord byttet inn til fordel for Victor Boniface. Tromsøværingen svarte med nettkjenning sju minutter inn i omgangen.

Amahl Pellegrino ble tomålsscorer da han satte inn et straffespark til Bodø/Glimt to minutter senere. Høyreback Alfons Sampsted scoret på et langskudd med snaut kvarteret igjen.

Runar Espejord var ikke ferdigscoret og la på til 8-0 like før slutt. Det ble også sluttresultatet i returoppgjøret.

---

Mesterligaen fotball menn onsdag, 2. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Bodø/Glimt – Linfield (Nord-Irland) 8-0 (sammenlagt 8-1)

Aspmyra, 5110 tilskuere.

Mål: 1-0 Hugo Vetlesen (6), 2-0 Victor Boniface (str. 20), 3-0 Amahl Pellegrino (24), 4-0 Ulrik Saltnes (28), 5-0 Runar Espejord (str. 51), 6-0 Pellegrino (str. 53), 7-0 Alfons Sampsted (72), 8-0 Espejord (87).

Dommer: Roi Reinshreiber, Israel.

Gult kort: Jamie Mulgrew, Kyle McClean, Linfield.

Rødt kort: Kirk Millar (19), Linfield.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Isak Helstad Amundsen, Marius Høibråten, Brice Wembangomo (Ask Tjærandsen-Skau fra 45.) – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen, Ulrik Saltnes (Anders Konradsen fra 45.) – Joel Mvuka (Gilbert Koomson fra 62.), Victor Boniface (Runar Espejord fra 45.), Amahl Pellegrino (Sondre Sørli fra 68.).

Linfield (4-3-3): Chris Johns – Daniel Finlayson, Ben Hall, Sam Roscoe, Matthew Clarke (Joshua Archer fra 74.) – Jamie Mulgrew (Kyle McClean fra 56.), Chris Shields, Stephen Fallon (Andrew Clarke fra 56.) – Kirk Millar, Robbie McDaid (Niall Quinn fra 60.), Jordan Stewart (Cammy Palmer fra 56.)

---