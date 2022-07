Sykkelforbundet fikk medhold – tingretten kutter i millionkrav etter VM-konkursen

Det viser en fersk kjennelse, skriver Bergensavisen.

Utfallet er en seier for sykkelforbundet, som mente en bostyrer, en borevisor og et advokatfirma hadde tatt seg for godt betalt i oppryddingen som fant sted da VM-festen fra 2017 endte med økonomisk mageplask.

Tidligere i år ble det kjent at bobehandlingen hadde kostet 13,8 millioner kroner. Summen var i hovedsak knyttet til advokatsalæret. NCF reagerte på beløpet og gikk rettens vei i håp om å få det redusert.

Tingretten mente også det var uforholdsmessig høyt. Bostyrer Arne Laastad har fått et kutt på omtrent 45 prosent og må nøye seg med et honorar på 2,6 millioner kroner, mens borevisor Anfinn Fardals salær blir på 4 millioner etter en nedgang på rundt 30 prosent.

«Selv om retten er enig med bostyrer og borevisor at boet er større og mer arbeidskrevende enn de fleste bo, mener retten likevel at salæret og arbeidet som er utført går vesentlig ut over det som er «nødvendig» for å gjennomføre en forsvarlig bobehandling i dette boet», heter det i kjennelsen.

Norges Cykleforbund har offisielt beklaget at planleggingen og gjennomføringen av 2017-VM var kritikkverdig.

Forbundet betaler fortsatt ned på milliongjelden til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) etter mesterskapet for fem år siden. Det kan de i ytterste konsekvens måtte gjøre helt til 2035.

