Rugbyspillere boikotter kamp grunnet regnbuemotiv på drakten: – Trist og ukomfortabelt

Laget er det første innad i rugbysporten til å bruke drakten for å vise støtte overfor LHBTQ-miljøet. Klubbledelsen har bestemt at et regnbuemotiv skal innlemmes på drakten.

Det har vakt harme innad i spillergruppen, og sju på laget har valgt å ikke stille opp til torsdagens kamp mot Sydney Roosters. Protesten begrunnes med religion og kultur.

Trener Des Hasler sa på en pressekonferanse tirsdag at han har akseptert spillerne ønske om å ikke stille opp i kampen, men er klar på at resten av laget vil bære drakten.

Hasler støtter klubbens intensjoner, men er uenig i hvordan ting ble gjort. Han peker blant annet på at spillerne selv ikke har vært inkludert i diskusjonene om å innlemme motivet.

– De var ikke inkludert i noen diskusjoner. Det har forårsaket betydelig forvirring, ubehag og smerte, sa han på en pressekonferanse tirsdag. Videre beklaget han de negative oppslagene situasjonen har skapt.

Australias statsminister Anthony Albanese har uttalt at han håper spillerne ombestemmer seg.

Ian Roberts, som tidligere har spilt for laget og er åpent homofil, reagerer på spillernes boikott.

– Det er trist og ukomfortabelt, sier Roberts til Daily Telegraph.

