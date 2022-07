Jakob Ingebrigtsen dro inn millionsum på VM-suksessen

Ifølge spanske AS er premiepengene for et individuelt VM-gull 70.000 dollar, mens et sølv ga 35.000. Det sikret Ingebrigtsen en totalsum som tilsvarer 1,04 millioner kroner.

Det er en økning på over 100.000 kroner sammenlignet med hva han hadde tjent med samme medaljefangst i VM i Qatar i 2019.

Eivind Hendriksen tok Norges første VM-medalje i Eugene. Bronsen i slegge sikret ham 217.000 kroner.

Karsten Warholm fikk ingen suksess og løp inn til en skuffende 7.-plass i finalen på 400 meter hekk. Han tjente likevel snaut 60.000 kroner på deltakelsen.

