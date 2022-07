Cecilie Uttrup Ludwig fortsatte den danske Tour de France-festen

Å vinne en Tour de France-etappe … Det føles helt fantastisk. Jeg tror ikke det har gått opp for meg helt ennå. Jeg kom ikke inn i den siste svingen i den beste posisjonen, men jeg bare fortsatte å kjempe. For et år for Danmark, sa en tydelig preget Ludwig, som slet med å snakke mellom tårene som rant.

Danske Jonas Vingegaard vant mennenes Tour de France sammenlagt søndag.

Etter 118 kilometer med et samlet hovedfelt sprakk det fullstendig opp den tredjekategoriserte signingen Côte de Mutigny 16 kilometer fra mål. En gruppe på sju ryttere kom seg først over toppen, men de ble raskt redusert til fem da Cecilie Uttrup Ludwig og Juliette Labous gikk i bakken.

– Det er et veldig bra comeback etter det som var en forferdelig dag i går. Å først krasje og så komme tilbake. Jeg visste at det var en god dag, og at hvis jeg hadde gode bein kunne jeg vinne, sa dansken.

Favoritten overrasket

Tetgruppen ble tatt igjen av en gruppe på seks ryttere seks kilometer fra mål, hvor blant andre Marinna Vos i den gule ledertrøyen var med.

Opp den siste stigningen til Mont Bernon ble det en skikkelig spurt om bonussekundene, hvor den store favoritten til å vinne hele Tour de France, Annemiek van Vleuten, falt av tetgruppen. Elisa Longo Borghini vant sprinten om de tre bonussekundene.

Van Vleuten kjempet seg opp til tetgruppen igjen, men var sjanseløs i spurten.

Økte ledelsen

Vos økte ledelsen sin i sammendraget med seks sekunder takket være bonussekundene hun fikk da hun spurtet inn til 2.-plass på etappen. Nederlenderen nå en luke på 16 sekunder ned til Silvia Persico i konkurransen om den gule ledertrøyen.

Maike van der Duin og Femke Gerritse beholder henholdsvis den grønne poengtrøyen og den rødprikkede klatretrøyen.

I løpet av kvinnetouren skal rytterne gjennom totalt åtte etapper. Rittets siste dag avsluttes med kraftanstrengelsen opp La Planche des Belles Filles.

