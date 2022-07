11.000 politifolk og droneforsvar skal beskytte Paris-OL – Tour de France må trolig flyttes

Han uttalte seg i anledning av at det tirsdag var to år til åpningsseremonien for sommerlekene i byen.

Ministeren sa at det kan bli nødvendig å arrangere sykkelrittet Tour de France på et annet tidspunkt enn vanlig, fordi alle tilgjengelige sikkerhetsstyrker behøves for OL-arrangementet. Kanskje får touren heller ikke målgang i Paris det året.

Darmanin opplyste til RTL at 11.000 politifolk skal sørge for sikkerheten til utøvere, tilskuere, anlegg og byen selv under lekene i perioden 26. juli til 11. august.

Utfordring

Han fortalte også at et avansert system skal hindre terrorangrep fra luften ved bruk av droner. Ved siden av politifolkene vil arrangøren ha et stort antall sivile vakter i aksjon.

Ifølge Darmanin er den største sikkerhetsutfordringen åpningsseremonien, som skal finne sted på elva Seinen foran anslagsvis 600.000 tilskuere. Over 200 båter skal tas i bruk under seremonien.

Under Paris-OL skal friidrett avvikles på Stade de France i Saint-Denis nordøst for Paris, mens svømmingen finner sted i Nanterre vest for byen. Øvrige idretter er spredt rundt i sentrum og Stor-Paris, noen også langt utenfor.

Lang vei

Fotballturneringene avvikles som vanlig i ulike byer i vertslandet, mens Lille og Paris deler på basketball og håndball. Seiling skal finne sted ved Marseille på middelhavskysten og skyting i Châteauroux, mens surfing skjer på stillehavsøyene Fransk Polynesia på andre side av jorda.

Tennis avvikles naturlig nok i Roland-Garros, der det også blir boksing. Flere av de nyeste idrettene, deriblant breakdans, får arena på Place de la Condorde, mens sandvolleyball avvikles på Champ de Mars ved foten av Eiffeltårnet.

