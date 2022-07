To år til Paris-OL – lokker med «vidåpne leker»

Arrangøren sier at mottoet (på fransk «Ouvrons grand les Jeux») gjenspeiler ønsket om å gjøre lekene tilgjengelige og bruke dem til å motvirke fordommer. Det innebærer blant annet spesielt fokus på likestilling, LGBTQ+-rettigheter og funksjonshemmedes rettigheter.

Mottoet gjelder både OL og Paralympics.

– Vidåpne leker har vært sentralt for oss helt fra starten. Det er et enkelt slagord som sier akkurat det som er viktig for oss, sier organisasjonskomiteens president Tony Estanguet.

Frankrikes president Emmanuel Macron har de siste dagene hatt samtaler med IOC-president Thomas Bach og gjentatt sin støtte til planene om en storslått åpningsseremoni langs Seinen.

På elven

Det er stilt spørsmål ved kostnadene og sikkerhetsutfordringene i forbindelse med åpningsseremonien. Estanguet sier at Marcon, regjeringen og politisjefen i Paris har erklært sin helhjertede støtte til planene.

Man vil bryte med olympiske tradisjoner og unnlate å avvikle åpningsseremonien på en arena. I stedet skal den foregå på elven som renner gjennom den franske hovedstaden. Utøverne og andre involverte skal fraktes på båter forbi byens landemerker og mange av OL-arenaene. Arrangøren planlegger for minst 600.000 tilskuere, de fleste av dem uten behov for billetter, og kaller det den største åpningsseremoni i OL-historien.

Ingen gambling

– Vi tar ingen sjanser med utøvernes eller tilskuernes sikkerhet. Det er ingen betydelige hindringer for å gjennomføre denne seremonien, mener Estanguet.

Arrangøren har også avslørt detaljer om de 10 millioner billettene. I alle idretter vil de billigste billettene koste 24 euro (240 kroner etter dagens kurs), og nær halvparten av billettene som legges ut for salg skal koste 50 euro eller mindre.

Alle billetter vil være digitale, blant annet for å motvirke svartebørssalg og svindel.

Lekene i Paris avvikles i tiden 26. juli til 11. august 2024.

