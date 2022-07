Ingebrigtsen haster videre til neste gulljakt: – Hadde vært godt med en uke hjemme

Der skal han forberede seg til neste måneds europamesterskap i Tyskland. Sandnes-løperen er tittelforsvarer på både 1500 og 5000 meter.

– I utgangspunktet er det første fly rett til St. Moritz. Det hadde vært godt med en uke hjemme, men det er ikke mange ukene til München, sa Ingebrigtsen til norske medier etter maktdemonstrasjonen på Eugene-VMs siste dag.

Han parkerte konkurrentene og ble verdensmester for første gang. Det ville gitt ham en god grunn til å feire, men pliktene kaller for en disiplinert 21-åring.

– Det er flere mål for sesongen, og jeg skal legge ned et stykke arbeid for det også. I fjor var det bare OL. Nå visste jeg at EM kommer, så da er det å komme seg opp i høyden og trene.

Ingebrigtsen mener han «absolutt kan bli bedre».

– Jeg føler meg bedre nå enn i fjor. Det er snakk om små marginer, og man kan alltid hente ut litt og litt mer. Jeg prøver alltid gjøre det litt bedre enn tidligere, og det er en mentalitet jeg vil ha hele karrieren og i livet innen løping. Hvis jeg forbedrer meg fra år til år, får vi se hvor fort det kan gå.

Friidretts-EM starter 15. august. Samme kveld er det forsøksheat på 1500 meter, mens finalen avvikles tre dager senere. Tittelen på 5000 meter deles ut 16. august.

