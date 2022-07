Duplantis slettet sin egen verdensrekord og tok VM-gull: – Fra en annet planet

Dermed hevet han sin tidligere rekord fra 6,20, som han kom seg over i innendørs-VM i Beograd i mars i år.

Duplantis var alene igjen i stavkonkurransen etter at de siste tre konkurrentene hadde revet på 6 meter. Da gikk han først over 6,06 før han ba om å få hevet listen til rekordhøyde.

Det gikk ikke i det første forsøket, men i forsøk nummer to kom han over og kunne juble vilt for rekord. Han feiret med familien og tok en salto av eufori.

– Han er fra en annet planet. Han er noe for seg selv, sa den norske tikjemperen Sander Skotheim om svensken. Han har også konkurrert i stavsprang i løpet av VM.

