Molde beholder tabelltoppen – Brynhildsen matchvinner mot Sandefjord

Ti minutter før pause gikk Sandefjord opp i ledelsen da Eirik Haugan satte ballen i eget mål.

Molde svarte med utligning før pause da høyreback Martin Linnes fikk teste skuddfoten på 17 meter. Avslutningen gikk lavt nede i hjørnet.

Kort tid etter hvilen var Linnes servitør da Markus Kaasa sendte Molde opp i 2-1 og laget skapte flere brukbare sjanser.

Mats Haakenstad satte derimot inn utligningen for Sandefjord på hjørnespark med litt over ti minutter igjen av kampen.

Men det holdt ikke til poeng for Moldes innbytter Ola Brynhildsen ble matchvinner etter en nydelig stikker fra Linnes i boksen. Sistnevnte noterte seg for sin andre målgivende for sesongen.

Molde ligger dermed på tabelltopp med 36 poeng. Tre poeng ned til Lillestrøm på 2.-plass med en kamp mindre spilt.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 15

Sandefjord – Molde 2-3 (1-1)

Release Arena, 2980 tilskuere.

Mål: 1-0 Eirik Haugan (selvmål 35), 1-1 Martin Linnes (44), 1-2 Markus André Kaasa (49), 2-2 Mats Haakenstad (77), 2-3 Ola Brynhildsen (84).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Mats Haakenstad, Quint Jansen, Fredrik Flo (Jesper Taaje fra 69.), Ian Smeulers – William Kurtovic, Lars Markmanrud (Keanin Ayer fra 68.), Aleksander Nilsson – Mohamed Ofkir, Alexander Ruud Tveter, Franklin Nyenetue (Sivert Gussiås fra 69.).

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Erling Knudtzon, Eirik Haugan, Benjamin Tiedemann Hansen – Martin Linnes, Kristoffer Haugen (Mathis Bolly fra 71.) – Sivert Mannsverk, Markus André Kaasa (Etzaz Hussain fra 71.), Magnus Grødem (Emil Breivik fra 71.) – David Fofana (Niklas Ødegård fra 90.), Rafik Zekhnini (Ola Brynhildsen fra 80.).

Øvrige resultater: Haugesund – Sarpsborg 3-1 (2-1), Kristiansund – Odd 2-2 (2-0), Sandefjord – Molde 2-3 (1-1), Vålerenga – Viking 4-2 (3-1).

