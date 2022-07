Klopp spår god fremtid for milliardkjøpet: – Vil ta store steg

Nuñez ble hentet fra portugisiske Benfica for en sum som kan nå 1 milliard kroner. Det vil i så fall bli Liverpools dyreste kjøp gjennom tidene. Nuñez imponerte Klopp stort da Liverpool møtte Benfica i mesterligaen sist sesong, men tyskeren tror uruguayaneren vil ta ytterligere steg kommende sesong.

– Han har kommet veldig godt inn i gruppen. Det er en ny klubb og alt er nytt. Alt har gått fort for ham de siste årene, og reisen hans har vært spennende. Han vil definitivt ta store steg med oss, sier Klopp til klubbens nettsider.

Nuñez fikk sin forløsende første Liverpool-scoring mot Leipzig i en treningskamp torsdag. Da kom det like så godt tre til i samme kamp. Klopp er klar at han ikke hadde forventninger til at Nuñez skulle score mye i forsesongen.

– I forsesongen bør ikke spillerne spille som de vanligvis gjør siden vi trener veldig hardt. Men samtidig så dømmer alle deg når du er ny. Alle snakker om deg og alt er veldig hektisk, sier tyskeren og legger til at han synes det er rart at alle spillere skal dømmes så tidlig i sine nye tilværelser.

– Jeg tror ikke vi allerede vet hvordan det vil gå med ham fordi det er så ferskt og han vil nyte hver dag. Vi har mye arbeid å gjøre sammen, sier Klopp.

