Haugesund snudde til seier med frisparkperle og brassemål

Det var et revansjelystent Sarpsborg-lag som gjestet Haugesund, som fra to strake tap: 1-4 mot Bodø/Glimt og 0-1 mot Vålerenga.

Haugesund spilte hardt og stygt, og gjorde det på ingen måte enkelt for gjestene, men etter 18 minutter kunne Joachim Soltvedt banke Sarpsborg i ledelsen.

Dessverre for gjestene fikk kampen et helt annen utfall enn de ønsker etter først Christos Zafeiris utlignet med et nydelig frispark, før Mads Sande sendte vertene i ledelsen med et brassespark.

Sarpsborg måtte i tillegg spille med en mann mindre de siste 30 minuttene etter Anton Skipper dro på seg sitt andre gule kort da han løp ned Alexander Søderlund.

Da kunne Sande spille opp Bilal Njie nydelig foran mål, som satte inn hjemmelagets tredje scoring for kvelden.

[ Molde beholder tabelltoppen – Brynhildsen matchvinner mot Sandefjord ]

Rødt kort?

Det ble ingen pen åpning på kampen da Alexander Søderlund gikk opp med albuen i ansiktet til Bjørn Inge Utvik. Haugesund-spilleren endte blødende ut av situasjonen, mens Søderlund kun måtte bøte med gult kort.

– Den kunne fint blitt rød, den der. Den er ikke pen, sa Christian Gauset i fotball direkte på Discovery.

– Det er verst med tennene og nesen, men det får vi sjekke etterpå, sa Utvik til Discovery i pausen, som også ble sparket i hodet av Martin Samuelsen senere i kampen.

Gjestene svarte på best mulig måte da Joachim Soltvedt dro av Peter Therkildsen og banket Sarpsborg i ledelsen, kun to minutter senere.

[ KBK mistet seieren etter drømmestart – sikret likevel etterlengtet poeng ]

Snudde kampen

Christos Zafeiris utlignet ni minutter senere med et fantastisk frispark fra om lag 20 meter. Simen Vidtun Nilsen fikk fingrene på ballen, men dyttet den bare opp i nettaket.

Hjemmelaget snudde kampen på det mer spektakulære slaget da Therkildsen headet ballen til Mads Sande inne i feltet, som vartet opp med et nydelig brassespark rett i mål.

Etter pausen ble vondt til verre for gjestene da Anton Skipper dro på seg sitt andre gule kort for kampen da han meide ned Søderlund.

Åtte minutter før full tid kunne Bilal Njie sette inn Haugesunds tredje scoring for kvelden, da Sande spilte han perfekt opp foran mål.

[ Nøkkelspillerne våknet da Vålerenga slo Viking ]

---

Kampfakta:

Eliteserien menn søndag, 15. runde:

Haugesund – Sarpsborg 3-1 (2-1)

Haugesund stadion, 3740 tilskuere.

Mål: 0-1 Joachim Soltvedt (18), 1-1 Christos Zafeiris (27), 2-1 Mads Sande (45), 3-1 Bilal Njie (83).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Alexander Søderlund, Martin Samuelsen, Anders Bærtelsen, Bilal Njie, Haugesund, Anton Skipper, Sarpsborg.

Rødt kort: Anton Skipper (60), Sarpsborg.

Lagene:

Haugesund (4-4-2): Egil Selvik – Peter Therkildsen (Ulrik Fredriksen fra 56.), Anders Bærtelsen, Søren Reese, Nikolas Walstad (Thore Pedersen fra 56.) – Mads Sande, Kevin Martin Krygård, Christos Zafeiris, Bilal Njie – Alexander Søderlund (Joacim Holtan fra 70.), Martin Samuelsen (Hilary Gong fra 88.).

Sarpsborg (4-2-3-1): Simen Vidtun Nilsen – Magnar Ødegaard, Anton Skipper, Bjørn Inge Utvik, Joachim Soltvedt (Joachim Thomassen fra 85.) – Serge-Junior Ngouali, Anton Salétros – Jonathan Lindseth, Guillermo Molins (Eirik Wichne fra 63.), Tobias Heintz (Martin Høyland fra 63.) – Steffen Lie Skålevik.

Øvrige resultater: Haugesund – Sarpsborg 3-1 (2-1), Kristiansund – Odd 2-2 (2-0), Sandefjord – Molde 2-3 (1-1), Vålerenga – Viking 4-2 (3-1).

---