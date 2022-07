Astana utestenger stjernerytter – etterforskes av spansk politi

Astana opplyser om utestengelsen på Twitter. Der skriver laget at meldingene fra Spania kom overraskende.

«I øyeblikket har vi ingen detaljer. Laget har besluttet å suspendere Miguel Ángel López fra enhver aktivitet inntil alle omstendigheter i saken er avklart», står det i uttalelsen.

Ifølge det spanske nettstedet Circlo21 ble López møtt av spansk politi da han landet i Madrid etter en flyreise fra Colombia. Han etterforskes for mulige forbindelser til den omstridte legen Marcos Maynar, som for tiden granskes for narkotikasmugling og hvitvasking av penger.

López har allerede vært involvert i «Maynar-saken», men politiet har endret statusen hans fra «vitne» til «under etterforskning». Bakgrunnen er at 28-åringen undersøkes for å ha distribuert medisiner som ikke er godkjent i Spania, skriver VeloNews.

Klatrespesialisten har flere meritter å vise til. I 2020 vant han blant annet den 17. etappen i Tour de France. En skade holdt López unna årets Tour-utgave.

