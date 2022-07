Warholm vil satse alt mot EM og nedprioritere Diamond League

– Vi visste at dette var et risikoprosjekt. Det var mange ting som ikke gikk helt slik vi ønsket inn mot mesterskapet. Og da kan man risikere at det ble slik det ble, sier Warholm til TV 2.

Tydelig preget av tre harde løp på fire dager, har han og trener Leif Olav Alnes lagt en ny plan for resten av sesongen. Der ligger det flere endringer.

Behovet for påfyll av kvalitetstrening er stort hvis Warholm skal forsvare EM-tittelen fra 2018.

Planen går ut på at Diamond League-stevner nedprioriteres. Han skal droppe 400 meter flatt under EM og satse kun på 400 meter hekk. Han skal ha mer syretrening og løping på maksfart.

