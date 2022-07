VIF snuste på svensk kant – selges til kypriotisk fotball

Häcken bekrefter overgangen på sine nettsider torsdag.

– Jeg vil takke alle rundt klubben, spillere, ledere og supportere for min tid i Häcken. Nå er det på tide for et nytt eventyr, men jeg håper vi sees igjen i framtiden, sier Bengtsson.

Aftonbladet skrev tidligere denne måneden at Vålerenga var blant de interesserte klubbene etter at klubben ikke kom til enighet med Bengtsson om ny kontrakt.

Venstrekanten har vært fast inventar på Høgmos lag siden den norske treneren kom til Häcken i fjor sommer. Salget kan bety mer spilletid for Lars Olden Larsen.

Denne sesongen startet Bengtsson 12 av 14 kamper. Han scoret ett mål.

