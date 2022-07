Korona stopper Froome – må bryte Tour de France

Det melder han selv i en video på Twitter.

– Jeg har dessverre noen skikkelig skuffende nyheter å dele med dere. En test viser at jeg har pådratt meg koronaviruset, så jeg kommer ikke på start i dag, sier Froome.

Briten har vunnet Tour de France fire ganger (senest i 2017), men har slitt med formen og skader de siste sesongene. I år har Israel Premier-rytteren vist gode takter.

– Det er skuffende at jeg ikke kan fullføre og trille inn i Paris. Det har vært et veldig spesielt ritt for oss som lag og for meg personlig. Jeg føler jeg har funnet beina mine igjen, sier Froome.

Torsdagens etappe er den fjerde siste i årets Tour de France. Den er 143,2 kilometer lang og går fra Lourdes til Hautacam i Pyreneene.

[ Tour de France-veteran må gi seg – smittet av koronaviruset ]