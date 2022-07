Henrik Stenson fjernet som Europa-kaptein i Ryder Cup – kobles til LIV-touren

Europatouren melder om avgjørelsen på sine nettsider onsdag.

– I lys av avgjørelser tatt av Henrik, har det blitt klart at han ikke kommer til å være i stand til å oppfylle visse kontraktsmessige forpliktelser overfor Ryder Cup Europa. Dette var noe han forpliktet seg til å gjøre før han ble kunngjort som kaptein 15. mars. Det er derfor ikke mulig for ham å fortsette i rollen som kaptein, heter det i pressemeldingen.

LIV-touren blir ikke nevnt, men det har vært mange rykter den siste tiden om at Stenson vil godta et tilbud fra den konkurrerende og saudifinansierte touren. Kritikerne mener at LIV-touren er et forsøk på å «sportsvaske» Saudi-Arabias omdømme.

Ryder Cup holdes i utkanten av Roma fra 29. september til 1. oktober. Viktor Hovland er en av stjernene på Europas lag. Det er ikke avklart hvem som tar over kapteinsrollen etter Stenson.

Harde tiltak

Europatouren bestemte i juni å utestenge og bøtelegge spillere som hadde blitt en del av LIV-touren. Golfspillerne som var en del den første turneringen tidlig i juni, ble bøtelagt med 100.000 pund (1,2 millioner kroner).

LIV-touren er også en stor konkurrent til PGA-touren og har lokket til seg spillere som Bryson DeChambeau, Dustin Johnson og Phil Mickelson.

Konkurransen fikk PGA- og europatouren til å styrke samarbeidet. I slutten av juni skrev partene under på en avtale som strekker seg ut 2035.

Alle som har valgt å spille for LIV Golf, er blitt bannlyst fra alle turneringer i regi av PGA- og europatouren. Utestengelsen gjaldt ikke majorturneringen British Open sist helg, der DeChambeau og Johnson kom blant topp ti. Hovland kom på delt 4.-plass i turneringen, som ble vunnet av australske Cameron Smith.

Hovland-nei

Hovland bekreftet nylig til NTB at han fikk et tilbud fra LIV-touren i fjor. Nordmannen avslo og har ingen planer om å hoppe av PGA-touren.

– Det er ganske uaktuelt å spille turneringer der du ikke får verdensrankingpoeng, sa Hovland.

Enn så lenge kan man ikke tjene rankingpoeng gjennom spill på LIV-touren, som senest sist uke krevde å få formell anerkjennelse på OWGR-rankingen.

Tidligere har Hovland uttalt til Norsk Golf at hvis alle spillerne bytter til LIV-touren, «gir det meg ikke noe valg».

British Open-vinner Cameron Smith er i likhet med Stenson og et knippe andre golfprofiler blitt sterkt lenket til LIV Golf. Han nektet å svare på spekulasjonene etter triumfen i årets fjerde og siste majorturnering.

– Jeg vant akkurat British Open, og du spør meg om det? Jeg synes ikke det er særlig bra, sa verdenstoeren, ifølge Daily Mail.

