Henrik Stenson bekrefter overgang til LIV-touren

Det har de siste dagene vært mye rykter om at svensken skulle gå over til den Saudi-finansierte LIV-touren. Onsdag kveld bekreftet hovedpersonen selv avgjørelsen på Twitter.

– Interessen min for konseptet har vært veldokumentert gjennom de siste årene, og til tross for noen uheldige og pågående spenninger mellom LIV Golf, DP World Tour og PGA-tourene, er muligheten til å delta i LIV-turneringene fremover noe jeg ønsker å oppleve, skriver Stenson i uttalelsen.

LIV-touren har også bekreftet overgangen på sin Twitter-konto.

Tidligere onsdag meldte Europatouren at Stenson ble fratatt ansvaret som kaptein for Europa i Ryder Cup. En avgjørelse som ble tatt på bakgrunn av valget hans om å skifte over til LIV-touren.

I uttalelsen til Stenson nevner han også avgjørelsen fra Europatouren.

– Selv om jeg er uenig i avgjørelsen, er det for nå en beslutning jeg aksepterer, fortsetter Stenson.

