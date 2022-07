Wout Van Aert matematisk sikret den grønne trøya i årets Tour de France

Det melder cyclingnews.com.

Belgieren har 416 poeng, mens Tadej Pogacar på 2.-plass har 202 poeng. Dermed er det matematisk umulig for noen å ta igjen Van Aert, som likevel må fullføre Tour de France for å vinne den grønne trøya for første gang.

Den 27 år gamle Jumbo-Visma-rytteren har vist enorm styrke gjennom årets Tour de France, der han står med to etappeseirer så langt. Den første triumfen kom på en kupert 4. etappe til den franske byen Calais, mens den andre etappeseieren kom på den åttende etappen ved fjellene i sveitsiske Lausanne 9. juli.

Van Aert har også hengt overraskende bra med på de tøffe fjelletappene i Tour de France. I sammendraget ligger den belgiske syklisten på 30.-plass.

Det gjenstår fire etapper av årets Tour de France. Torsdag kommer en tøff fjelletappe med avslutning opp Hautacam, mens det blir en flat etappe fredag. De tradisjonsrike sykkelrittet avsluttes med individuell tempoetappe lørdag, før den siste etappen med målgang på Champs-Élysées søndag.

