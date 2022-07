Semenya gjør VM-comeback: – Hun har full rett til å være her

Men det skjer ikke på favorittdistansen. I sitt første VM siden 2017 skal Semenya kjempe om et toppresultat på 5000 meter.

Det gjør sørafrikaneren etter en lang tids kamp for å få stille på 800 meter, der hun har både OL- og VM-gull. Men siden 2018 er hun blitt nektet deltakelse fordi hun ikke har villet la seg medisinere for å redusere sitt naturlige testosteronnivå.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) innførte i 2018 en regel om at kvinnelige idrettsutøvere med for høye nivåer må gå på hormonreduserende medisiner for å få løpe i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil (1609 meter).

Semenya klaget regelendringen inn til både Idrettens voldgiftsrett (CAS) og Sveits' føderale domstol, men uten å få medhold.

Dermed har hun gått fra å være mellomdistanse- til langdistanseløper. Torsdag kveld norsk tid gjør hun VM-comeback på 5000 meter i Eugene.

Selv om det har vært store forskjeller på synspunktene til friidrettspresident Sebastian Coe og Semenya, blir hun ønsket velkommen av WA-toppen.

– Hun har full rett til å være her. Dersom hun velger å konkurrere på distanse uten restriksjoner, vil hun få samme behandling og samme muligheter som alle andre utøvere som er her lovlig, sier Coe.

Han sier at han aldri ville utelukke Semenya eller andre i samme situasjon fra friidretten, men at konkurransevilkårene skal være likt for alle.

– Jeg er ikke i denne jobben for å hindre folk i å konkurrere, understreker Coe.

