Hovland om pengeforskjellene i golfverden: – Tjener sikkert 10-20 ganger så mye

– Nå har jeg jo tjent en god del penger de siste årene, men forskjellen er at du får de garantert. Du trenger jo ikke å spille for dem nødvendigvis.

Det svarte Hovland til NTB på spørsmål om hvordan pengeforskjellene på PGA- og LIV-touren er.

Som 24-åringen sier selv, er det kommet mye penger hans vei. I 2021 spilte han inn svimlende 8.224.401 dollar i premiepenger, ifølge Eurosport. Det tilsvarer over 73 millioner norske kroner.

Likevel har flere store golfprofiler som Dustin Johnson, Bryson DeChambeau og Phil Mickelson valgt å forlate PGA-touren for å spille i LIV Golf.

Den nyetablerte touren er særlig kontroversiell fordi den er økonomisk støttet av det statlige fondet i Saudi-Arabia. Kritikerne mener det hele er et forsøk på å «sportsvaske» landets omdømme.

– Det vises jo at det er massevis av penger på PGA-touren om du spiller som Scottie Scheffler (ranket som nummer en i verden). Jeg vet ikke hvor mye han har tjent inn, men sikkert over ti millioner dollar dette året, sa Hovland og fortsatte:

– Så det kommer jo an på hvor godt du spiller. Men sånn som Brooks Koepka og Dustin Johnson for eksempel, som har slitt litt i det siste, tjener sikkert 10-20 ganger så mye som de hadde gjort på PGA-touren.

Gigantiske summer

Ifølge Forbes er spillerne på LIV-touren garantert 120.000 dollar bare for å stille opp i en turnering. Det tilsvarer 1,2 millioner kroner. Til sammenligning er spillerne på PGA-touren «bare» garantert 238.000 kroner.

The Sporting News skriver at Johnson har signert en fireårsavtale med LIV, som i tillegg til premiepengene i turneringene skal være verdt 1,2 milliarder kroner.

På spørsmål fra NTB røpet Hovland at han er blitt spurt om å slutte seg til PGAs konkurrent.

– Jeg fikk et tilbud i fjor.

Nordmannens respons var negativ. Hovland er ikke lysten på å bli en utbryter.

– Det er ganske uaktuelt å spille turneringer der du ikke får verdensrankingpoeng.

Kaster ikke penger rundt seg

Og til tross for at millionene også har rent inn for nordmannen de siste årene, kaster han ikke penger rundt seg. Det eneste han har investert i, er et hus i Oklahoma og en grill.

– Veldig lite. Jeg lar egentlig de pengekarene mine forvalte de på den måten de tror er best. Jeg er jo ikke en person som liker å bruke masse penger på «fancy» ting, så jeg har det veldig godt i huset mitt i Oklahoma, og den grillen funker bra, den, sa Hovland med et smil.

