Friidretts-VM: Politiet etterforsker maskotens stjålne hode

Videoer publisert i sosiale medier viser at flere fotografer er blitt filmet med det stjålne hodet på seg.

En talsperson for mesterskapet bekrefter til The Telegraph at en akkreditert fotograf ble fjernet fra Hayward Field i sammenheng med tyveri på VM-stadionet.

– Dette er nå en politisak, og vi har ikke flere kommentarer, heter det i en uttalelse.

Etter at det originale hodet ble stjålet, har maskoten vært nødt til å bruke et reservehode.

Maskoten ble valgt til årets VM på bakgrunn av en vandrehistorie om at en mystisk skapning streifer rundt i regionen. Den skapningen er kjent under navnet Bigfoot.

