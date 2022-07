Martin Sjögren ferdig som trener for Norges kvinnelandslag

Sjögren har ledet det norske kvinnelandslaget siden 2016, men etter EM i England er det slutt for svensken. Han har måttet tåle mye kritikk etter det sviende 0-8-nederlaget for England før det ble 0-1-tap for Østerrike da kun seier var godt nok.

Sjögren har hele veien avvist at han selv vil trekke seg som trener, og han har fått støtte av spillerne. Blant annet var spisstjernen Ada Hegerberg klar etter tapet for Østerrike, hvor hun uttalte at «vi har et jækla ansvar alle og enhver», og «hvis vi begynner med unnskyldninger så roter vi oss inn i trøbbel».

Sjögren har hele veien lagt skjebnen om hans framtid som landslagssjef hos Norges Fotballforbund, og nå er det klart at 45-år gamle Sjögren er ferdig.

Under hans første mesterskap i EM i Nederland 2017 røk Norge ut av gruppespillet etter tre tap og null mål. To år senere tok han Norge til kvartfinale i VM i Frankrike 2019.

Det norske landslaget skal møte Belgia og Albania i VM-kvalifisering i september.

