Canadisk overraskelsesmann i Touren dediserte seier til sin avdøde bror

31-åringen Houle kunne juble etter den 16. etappen på 178,5 kilometer fra Carcassonne til Foix.

– Jeg hadde en drøm om å vinne en etappe for broren min som døde da jeg ble profesjonell. I dag vant jeg for ham. Jeg har jobbet for det i 10-12 år og i dag fikk jeg seieren min for ham, sa en emosjonell Houle etter målgang.

Et brudd på hele 29 ryttere fikk en luke ned til hovedfeltet tidlig på etappen. En av rytterne i bruddet var russiske Aleksandr Vlasov, som lå 10.32 minutter bak sammenlagtleder Jonas Vingegaard før etappen, på en 11.-plass i sammendraget.

Vlasov endte opp med 6.-plass på etappen og kom i mål drøyt fire minutter foran Vingegaard og 2.-plassen i sammendraget Tadej Pogacar. Vlasov klarte ikke å true sammenlagtlederne, men er oppe på 8.-plass i sammendraget, 6.31 bak ledende Vingegaard.

Pogacar prøvde flere ganger i løpet av etappen å få en luke ned til Vingegaard og hente sekunder i kampen om den gule ledertrøya, men dansken svarte hver gang Pogacar prøvde seg.

Tirsdagens etappe hadde avslutning i Foix, som var stedet Kurt Asle Arvesen vant sin eneste etappe i Tour de France i 2008.

Onsdag venter en knallhard fjelletappe på 129,7 kilometer, som avsluttes med en 1.-kategorisert stigning opp Peyragudes.

Mannsterkt brudd

På det meste hadde bruddet med Vlasov over åtte minutters forsprang ned til hovedfeltet, men etappen skulle avsluttes med to 1.-kategoriserte stigninger før utforkjøringen ned mot Foix.

Lederen i poengkonkurransen, Wout Van Aert og mannen med klatretrøya, Simon Geschke, var også med i 29-mannsbruddet.

Van Aert sikret 17 nye poeng i kampen om den grønne trøya med 2.-plass på en mellomspurt drøyt 110 kilometer fra mål. Geschke plukket med seg til sammen tolv poeng i klatrekonkurransen ved å komme først opp Port de Lers og være femtemann opp Mur de Péguère.

Opp den siste harde stigningen Mur de Péguère, var Houle aller sterkest. Canadieren fikk en luke ned til de andre rytterne i bruddet og vant etappen med over ett minutt til Valentin Madouas på 2.-plass.

– Jeg visste at hvis jeg nådde toppen med 30-40 sekunder kunne jeg klare det. Da de viste at det var ett minutt kunne jeg ikke tro det.

Bardet slet

Romain Bardet hadde det ikke lett og kom i mål nesten fire minutter bak sammenlagtfavorittene. Det gjør at franskmannen nå er på 9.-plass i sammendraget. Bardet slet med å holde følge når Pogacar prøvde å stikke fra Vingegaard opp de 1.-kategoriserte stigningene.

Hans norske lagkamerat Andreas Leknessund så langt friskere ut og tettet luken opp til Pogacar og Vingegaard ved flere anledninger. Til slutt måtte nordmannen og flere hjelperyttere hos Team DSM hjelpe Bardet i mål.

Likevel klatrer Leknessund ytterligere på sammenlagtlisten. Nordmannen er nå på 28.-plass i sammendraget, 1.19.43 bak Vingegaard.

Adam Yates fikk det også til tider tøft og var i mål nesten halvannet minutt bak Vingegaard. Briten faller fra 5.- til 6.-plass i sammendraget.

