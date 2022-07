Roglic bryter Tour de France – Vingegaard mister viktig hjelp

Det opplyser Jumbo-Visma på Twitter.

– For at skadene mine skal helbredes skikkelig har vi bestemt at jeg ikke skal starte i dag, sier Roglic.

Sloveneren ble foran årets Tour sett på som en av sammenlagtfavorittene, men etter velt har han aldri greid å sette sitt preg på rittet. Han var 33 minutter bak sin ledende lagkamerat Jonas Vingegaard foran søndagens 15. etappe.

Dermed mister danske Vingegaard viktig hjelp fram mot Paris.

