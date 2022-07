Iuel har lagt OL-dramaet bak seg – drømmer om personlig rekord

Likevel tror hun ikke at det var nervene som tok henne under det siste mesterskapet, OL i Tokyo sist sommer.

Der ble hun først dømt for tyvstart og deretter disket i semifinalen, før dommeren omgjorde beslutningen som gjorde at hun fikk løpe likevel.

– Det som skjedde der hadde nok ikke noe med nervene å gjøre. Blokken glapp for meg. Da ble jeg shaky og klarte ikke å samle meg før jeg kom ned i blokkene på nytt. Uansett er det glemt. Nå er det et nytt år og nye muligheter. Jeg tenker ikke på det så mye lenger, sa Iuel til NTB da hun møtte den norske pressen rett utenfor Hayward Field-stadion lørdag ettermiddag.

Dit kom hun sammen med treningsvenninnen Elisabeth Slettum. Rogalendingen skal løpe 200 meter og 4 x 400 meter stafett i Eugene.

Nerver

Iuel skal ikke i aksjon før natt til 20. juli. Det er det som gjør at hun er opptatt av å holde nervene unna så lenge som mulig. Det er lærdommen fra tidligere mesterskap. 28 år gammel er hun i ferd med å få en god dose rutine i kroppen.

– Jeg har nok lært at man ikke skal gå rundt med for høye skuldre i altfor lang tid i forveien. Det er helt greit å ikke kjenne på nervene før de siste dagene inn mot løpet. Nervene kommer uansett, og de bygger seg opp mot konkurransedagen. Da vil du helst ha noe å gå med.

Hun forteller at oppladningen har vært ganske bra.

– Vi har på en måte vært på forskjellige opplegg siden Karsten skulle i aksjon mye før enn meg og Elisabeth. Leif (Olav Alnes – trener) har vært flink til å legge til rette for det.

– Det har vært stille og rolig i de siste dagene. Jeg har ikke kjent på nervene, men jeg må ærlig innrømme at da jeg kom på inn på stadion i dag for å se Karsten løpe forsøk og Eivind kaste i sleggefinalen, da kom det. Da var det alvor, og vi var i gang.

Synd

Iuel skal også løpe 4 x 400 meter stafett på tampen av mesterskapsdagene i Eugene. Da deltar ikke Line Kloster, som var med da laget satte norsk på distansen under Bislett Games.

– Det er litt synd at Line ikke er med. Jeg skulle veldig gjerne ha hatt henne her, men jeg skjønner at hun har prioritert som hun har gjort. Hun sier at hun sliter med å tilpasse seg tidsforskjellen. Vi stiller med det laget vi har. Vi er et lag med kjempegode løpere.

– Du prøvde ikke å overtale henne, at hun kunne løpt kun stafetten?

– Nei, jeg føler at det ville ha vært litt egoistisk av meg. Hun har tankene på EM, og det er fullt forståelig.

– Hva ønsker du å sitte igjen med når VM er over?

– Det hadde vært veldig gøy med personlig rekord, og jeg tror at vi har litt å hente på den stafetten også. Vi kan bli bedre på vekslinger, folk er bedre forberedt og føttene er ferskere. Da var det flere av oss som stilte med et løp i beina fra før. Nå er vi ferskere.

