Hovland bakpå i titteljakten i British Open

Tilbakeslaget kom på sisterundens fjerde hull. Hovland slo et middels innspill og greide ikke å sette en lang birdieputt. Han måtte treffe fra fem meter for å berge par, men heller ikke det gikk veien.

Forsøket var for hardt, og ballen styrte til side for hullet. Den norske bogeyen sendte McIlroy foran med ett slag. På neste hull puttet nordiren for eagle, men måtte nøye seg med birdie og en luke på to slag.

Det er fortatt stillingen når elleve hull gjenstår. Hovland deler i øyeblikket 2.-plassen med amerikaneren Cameron Young.

Hittil har ikke Hovland fått spillet til å flyte som tidligere i helgen. Lørdag hadde han fire strake birdier tidlig på runden.

Lørdag gikk både Hovland og McIlroy en 66-runde. Det ga delt ledelse i årets siste majorturnering i St. Andrews i Skottland. De startet søndagens spill på 16 slag under par.

Vinneren får 2,5 millioner dollar i premiepenger. Det tilsvarer snaut 25,5 millioner kroner.

Seierskampen i British Open er en stor opptur for Hovland. Han hadde misset cuten to ganger på rad i opptakten til prestisjeturneringen

