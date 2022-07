Tiger Woods i tårer etter British Open-fiasko

Amerikaneren tørket bort tårer på vei bort til det 18. og siste hullet på St. Andrews-banen i Skottland. Samtidig takket han publikum for applausen han fikk.

– Det var veldig emosjonelt for meg. Jeg har kommet hit siden 1995, og jeg vet ikke når den neste turneringen er her igjen. Kanskje i 2030. Jeg er usikker på om jeg fysisk er i stand til å spille fram til da, sa Woods i et intervju etterpå.

– For meg føltes det ut som min siste British Open her på St. Andrews. Jubelen og varmen fra fansen ga meg en helt utrolig følelse, la han til.

Woods gikk fredagens runde tre slag over par. Det var mager trøst at det var hakket bedre enn kriseåpningen på +6 fra dagen før. Cuten var han uansett ikke i nærheten av å greie. I øyeblikket er den ventet å falle på ett slag over par.

46-åringen spilte seg til en birdie på det tredje hullet. Han trengte mange flere for å kunne redde seg inn, men det skjedde ikke. Woods pådro seg bogeyer på både hull fire og seks. Deretter fulgte mye parspill før dobbeltbogeyen på tredje siste hull.

Ni slag over par gir en delt 150.-plass. Det er bare fem mann som har gjort det dårligere enn Woods. Veteranen har vunnet British Open tre ganger (2000, 2005 og 2006), mens hans siste majortittel kom i 2019.

Årets utgave kan ha vært Woods’ siste i British Open. Han har slitt med å komme seg etter bilulykken i februar 2021. Han kjørte da av veien i stor hastighet og fikk omfattende skader. Før det hadde han allerede spilt færre turneringer på grunn av en rekke operasjoner i ryggen og kneet.

