Hovland fortsetter storspillet i British Open

Det gjør at han i øyeblikket er på -7 i årets siste majorturnering. Hovland har kun seks mann foran seg på resultatlistene.

Oslo-golferen noterte sin første birdie for dagen på det fjerde hullet. Den kom etter et pent innspill, og han kunne styre ballen rett i koppen. Det kunne blitt fulgt opp med eagle, men Hovland gjorde en ørliten miss. Han puttet enkelt for sin andre birdie.

En bom på få centimeter stoppet ham fra å ha tre strake på St. Andrews-banen. Birdie skulle det derimot bli på hull sju og ti. På sistnevnte spilte Hovland for eagle, men hastigheten var ikke stor nok.

Rundens første tilbakeslag kom med bogeyen på det ellevte hullet. Selv om han fikk ballen over roughen og inn på greenen, måtte han ty til for mange slag.

23-åringen har seks hull igjen. Torsdag åpnet han med en 68-runde (fire slag under par) etter en sterk avslutning.

Cameron Smith fra Australia topper med 13 slag under par. Han er ferdigspilt for dagen og leder to slag foran amerikaneren Cameron Young.

