Everton-supporterne raser mot klubbeieren

«Det åpne brevet til Farhad Moshiri ber om svar på nøkkelspørsmålene som angår fansen, eierskap, finansiering, ledelse og stadion.» innleder brevet.

Supportergruppen «27yearscampaign» ble opprettet i 2022 av fans som er bekymret for klubbens prestasjoner. Everton unngikk nedrykk med et nødskrik forrige sesong.

«Vi må være direkte og si at din og styrets respons til fansen er utilstrekkelig og viser mangel på respekt», fortsetter brevet.

Brevet kommer som en respons på at Moshiri, som er hovedaksjonær, uttalte torsdag at han ikke ønsker å selge klubben.

«Gruppen mener at Moshiris uttalelse gir liten klarhet og ingen detaljer, og den gir ingen forsikring om at de nødvendige endringene i ledelsen blir gjort. Den tar heller ikke opp problemet med at han lytter, engasjerer seg og deretter handler etter fansens bekymringer.»

«Nok er nok, herr Moshiri, svar, forklar mulig eierskifte, planene dine for klubben og endringene i driften av klubben som er desperat nødvendig.»

