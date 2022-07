Tour-debutant smadret rivalene opp Alpe d’Huez

Torsdagens triumf på den 12. etappen var Ineos-rytterens første i verdens største sykkelritt. Han ble den andre briten til å vinne på toppen av Alpe d’Huez. Geraint Thomas var først ut i 2018.

Den regjerende OL-mesteren i terrengsykling tok fatt på det beryktede fjellet sammen med Chris Froome, Neilson Powless, Louis Meintjes og Giulio Ciccone.

Med drøye ti kilometer til toppen satte Pidcock inn et voldsomt støt, og med det vinket han farvel til tre av bruddrivalene. Meintjes klarte å stabilisere avstanden til briten i front, og sørafrikaneren tok opp jakten på Pidcock.

Ineos-rytteren klarte likevel å holde solid avstand til Meintjes, og kunne til slutt feire en etterlengtet opptur for laget som har norske Gabriel Rasch som sportsdirektør. Seiersmarginen var på 48 sekunder.

Froome var i mål som nummer tre og ble slått med litt over to minutter. Det var et etterlengtet toppresultat for den firedobbelte Tour de France-vinneren.

Hovedfeltet tråkket inn i Alpe d’Huez nesten seks minutter bak bruddet, og sammenlagtkanonene var derfor aldri i nærheten av å kjempe om etappeseieren.

Med tre kilometer til mål forsøkte tittelforsvarer Tadej Pogacar å rykke ifra sammenlagtleder Jonas Vingegaard, men dansken hadde få problemer med å følge sloveneren. De var begge 3.23 minutter bak vinnertiden.

